EURO 2020'de tarihi karar! Müslüman futbolcuların önüne içki olmayacak

EURO 2020 organizatörleri, Paul Pogba'nın turnuva sponsoru olan bir içki firmasının ürününü masadan kaldırmasının ardından önemli bir karar aldı. Buna göre artık basın toplantılarında Müslüman futbolcuların önünde içki şişesi olmayacak.

Geçtiğimiz Salı günü Pogba, Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önündeki şişeyi kaldırmıştı.

Öte yandan organizatörler, milli takımlara içki konusunu soracak ve terih edilmesi halinde, sadece Müslüman futbolcular için değil, tercih eden tüm ülkeler adına bu işlem uygulamaya geçecek.