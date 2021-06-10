Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi Lorenzo Pellegrini sakatlandı!

Hafta başında Stefano Sensi'nin sakatlığı ile sarsılan İtalya Milli Takımı, EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağı Türkiye maçı öncesi bir şok daha yaşadı. Gök Maviler'de dün gerçekleştirilen idmanda Roma'nın yıldız orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini de sakatlık geçirdi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Pellegrini'nin yerine 26 kişilik kadroya Fiorentina forması giyen Gaetano Castrovilli'nin dahil edilmesi için UEFA'ya yazı gönderildiği bildirildi. Castrovilli'nin resmi yazı gelmeden Türkiye maçına yetişebilmek adına Roma'da bulunan milli takım kampı için de yola çıktığı kaydedildi.

İtalya Milli Takımı'nın turnuva öncesi en güçlü bölgelerinden gösterilen orta sahası verdiği kayıplarla dikkat çekti. Paris Saint-Germain forması giyen Marco Verratti'nin ardından Sensi ile Pellegrini'nin de sakatlanması, Maviler'de moral bozukluğuna neden oldu. Verratti'nin, gruptaki İsviçre maçından önce sahalara dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor.