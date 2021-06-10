Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi Lorenzo Pellegrini sakatlandı!

Son dakika spor haberi: 'deki - maçı öncesi sakatlandı!

Son dakika spor haberleri... 'nin açılış karşılaşmasına saatler kala büyük bir şok yaşadı. Takımın önemli isimlerinden 'nin dünkü idmanda sakatlandığı ve karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:47
Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi Lorenzo Pellegrini sakatlandı!

Hafta başında 'nin sakatlığı ile sarsılan , 'nin açılış maçında karşılaşacağı maçı öncesi bir şok daha yaşadı. Gök Maviler'de dün gerçekleştirilen idmanda 'nın yıldız orta saha oyuncusu de sakatlık geçirdi.

'ndan yapılan açıklamada, Pellegrini'nin yerine 26 kişilik kadroya forması giyen 'nin dahil edilmesi için 'ya yazı gönderildiği bildirildi. Castrovilli'nin resmi yazı gelmeden Türkiye maçına yetişebilmek adına Roma'da bulunan milli takım kampı için de yola çıktığı kaydedildi.

Milli Takımı'nın turnuva öncesi en güçlü bölgelerinden gösterilen orta sahası verdiği kayıplarla dikkat çekti. Paris Saint-Germain forması giyen 'nin ardından Sensi ile Pellegrini'nin de sakatlanması, Maviler'de moral bozukluğuna neden oldu. Verratti'nin, gruptaki maçından önce sahalara dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

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