2021 yılının en kötü 10 oyunu belli oldu!

2021 yılının en kötü inceleme puanı alan 10 oyunu belli oldu. İlk sırada yer alan EFootball 2022, en kötü oyun olarak kayıtlara geçti.

Metacritic'te puanlara göre 2021'in en kötü oyunları belli oldu. Listeye baktığımızda, çok popüler olan ve oyuncuların büyük merakla beklediği yapımların da karşımıza çıktığını görüyoruz.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde zirveye yerleşti.

EN KÖTÜ OYUN: EFOOTBALL 2022

2021'in en kötü oyunları listesinin ilk sırasında da yine eFootball 2022 yer alıyor. Oyunculardan bazıları eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylemişti.

2021'İN EN KÖTÜ 10 OYUNU

* EFootball 2022 (Multi) – 25

* Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4) – 42

* Balan Wonderworld (Multi) – 44

* Of Bird and Cage (PC) – 44

* Demon Skin (PC) – 48

* PixelJunk Raiders (Stadia) – 49

* The Unexpected Quest (Multi) – 49

* Taxi Chaos (Multi) – 51

* Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed (Multi) – 52

* GTA: The Trilogy – Definitive Edition (Multi) – 53