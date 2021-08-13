Son dakika e-spor haberi: 2021 Akademi Ligi Yaz Mevsimi’nde şampiyon belli oldu!

10 Haziran'da başlayan ve toplamda 10 takımın mücadele ettiği Akademi Ligi, dokuz haftalık lig aşamasından sonra sona erdi. Lig aşamasını ilk dört sırada tamamlayan, fastpay Wildcats Akademi, Galatasaray Akademi, Papara SuperMassive Blaze Akademi, Beşiktaş Akademi yarı finale çıkmaya hak kazanan takımlar oldu. Kalan altı takım ise mevsimi daha erken noktaladı.

Yarı finallerin ilk gününde Papara SuperMassive Blaze Akademi, Galatasaray Akademi'yi 3-0 mağlup ederek finalin ilk adayı olmuştu. Yarı finallerin ikinci gününde ise rakibi Beşiktaş Akademi'yi 3-1'lik skorla mağlup eden fastpay Wildcats Akademi finallere yükselen bir diğer takım olmayı başardı.

PAPARA SUPERMASSIVE BLAZE AKADEMİ'DEN ÜST DÜZEY PERFORMANS

Aslında her iki takımın da favori olarak görüldüğü ve çekişmeli geçmesi beklenen mücadele, Papara SuperMassive Blaze Akademi'nin baştan sona dominant performansına sahne olmasıyla 3-0'lık bir skorla sona erdi. Toplamda 79 dakika süren serinin galibi SMB Akademi oldu ve 2021 Akademi Yaz Mevsimi'nin şampiyonluğunu elde etti.

Mordekaiser ve Sett performanslarıyla göz kamaştıran SMB Akademi takımının üst koridor oyuncusu Nuq ise serinin oyuncusu seçildi.

SMB AKADEMİ'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Papara SuperMassive Blaze Akademi tarihinde ilk defa şampiyonluğa ulaştı. 2019 Kış, 2019 Yaz, 2020 Kış ve 2021 Kış mevsimlerinde yarı finallere ulaşmayı başarmış fakat finallere yükselememişti. 2020 Yaz Mevsimi'nde ise ilk dörde kalamamıştı.

Takımın oyuncuları, Nuq, Roulette, Pheomenal, Rate ve Parus ile beraber takım koçu Coosone de kariyerlerinin ilk Akademi Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

(Görsel, lolespor.com sitesinden alınmıştır.)