Oyunculara büyük müjde! Just Cause 4 ücretsiz | Just Cause 4 ücretsiz mi? Just Cause 4 kütüphaneye ücretsiz olarak nasıl eklenir?
Steam'e en büyük rakip olma yolunda ilerleyen Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyunculara büyük bir müjde verdi. Epic Games Store ’da normal fiyatı 180 TL olan Just Cause 4 oyunu ücretsiz olacak. Just Cause 4 ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Bu müjdenin ardından oyuncular arama motorlarında Just Cause 4'ün ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Just Cause 4 ücretsiz mi? Just Cause 4 kütüphaneye nasıl eklenir? İŞte tüm soruların yanıtları...
Steam'e rakip olduktan sonra büyük bir atılım gerçekleştiren Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan oyunlara bir yenisi daha eklendi. Epic Games, Just Cause 4'ü oyunculara ücretsiz olarak sundu.
Oyunları bir kez Epic Games Store kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Just Cause 4; Steam'de 177,03 TL, Microsoft Store'da 178,75 TL, PS Store'da 179 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Just Cause 4, Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan 2018 aksiyon macera oyunudur. Just Cause serisinin dördüncü oyunu ve 2015'in Just Cause 3'ün devamı ve 4 Aralık 2018'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü.
Just Cause 4'te başına buyruk bir casus olan Rico Rodriguez, ne pahasına olursa olsun geçmişindeki gerçeklerin peşine düşmek için Solis'e geliyor. Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla kaos yarat! Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla kaos yarat. Wingsuit'ini bağla, tamamen özelleştirilebilen kancanı kuşan ve ortalığı kasıp kavurmaya hazır ol!
JUST CAUSE 4 KÜTÜPHANEYE ÜCRETSİZ OLARAK NASIL EKLENİR?
Epic Games Store'da toplam 49 TL değerindeki bu oyun oyunculara ücretsiz sunuldu. İlk olarak Epic Games Store hesabı açıyoruz hesabınız varsa direkt buradan oyun sayfasına ulaşıyoruz.
Sonrasında ücretsiz yani "Free" butonu çıkacak. Bu butona bastığınız zaman sizden Epic Games hesabınıza giriş yapmanız beklenecek. Hesabınız varsa giriş yapın, yoksa hemen hesap oluşturabilirsiniz.
Epic Games Store masaüstü sürümünü indirirseniz bilgisayara oyunu kütüphanenize ekledikten sonra kurmanız daha rahat olacaktır. "ödeme" ekranı çıkacak. Kart bilgisi gibi hiçbir bilgi girmenizi gerektirmeyecek ekrandaki işleminizi tamamladıktan sonra oyununuzu Epic Games Launcher üzerinden oyunu kütüphanenize ekleyip, isterseniz PC'nize yükleyebilirsiniz. Son olarak Epic Store Games ve diğer ücretsiz oyun haberlerini daha yakından okumak isterseniz oyun haberleri kategorisini takibe alabilirsiniz.
JUST CAUSE 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum gereksinimler
Win 7 SP1 64 bit
Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü, 8 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)
59 GB kullanılabilir alan
Önerilen gereksinimler
Win 10 64 bit
Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri, 16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)
59 GB kullanılabilir alan
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 20:26
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Oyunculara büyük müjde! Just Cause 4 ücretsiz | Just Cause 4 ücretsiz mi? Just Cause 4 kütüphaneye ücretsiz olarak nasıl eklenir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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