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Erzurumspor teknik direktörü 'dan açıklaması: Rakibimiz ürkütmüyor değil

teknik direktörü , maçına ilişkin konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil." dedi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:18
Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Rakibimiz ürkütmüyor değil

teknik direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o sözler;

"Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım."

"Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp."

"Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia."

"Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim."

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