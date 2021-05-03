Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Rakibimiz ürkütmüyor değil

BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o sözler;

"Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım."

"Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp."

"Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia."

"Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim."