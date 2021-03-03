Haberler BB Erzurumspor Ligde kalacağız

Ligde kalacağız

teknik patronu Bakkal, “5-6 haftalık zorlu periyoda giriyoruz. Takımın ligde kalması en büyük isteğimiz” diye konuştu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Ligde kalacağız
Ligde alt sıralarda yer alan 'da teknik direktör , ligde kalmak istediklerini söyledi. "Kalan maçları da en güzel şekilde bitirip ligi puan tablosunda iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diyen usta hoca "Bundan sonra oynayacağımız 5-6 haftalık zorlu bir periyoda giriyoruz" ifadelerini kullandı. Bakkal şöyle devam etti: Biz saha içerisinde futbolumuzu oynayıp, izleyen herkesin beğeneceği bir Erzurumspor olsun istiyoruz. Erzurumspor'un bu sene ligde kalması bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz ve ona göre de çalışıyoruz.
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