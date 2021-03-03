Ligde kalacağız

Ligde alt sıralarda yer alan Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde kalmak istediklerini söyledi. "Kalan maçları da en güzel şekilde bitirip ligi puan tablosunda iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diyen usta hoca "Bundan sonra oynayacağımız 5-6 haftalık zorlu bir periyoda giriyoruz" ifadelerini kullandı. Bakkal şöyle devam etti: Biz saha içerisinde futbolumuzu oynayıp, izleyen herkesin beğeneceği bir Erzurumspor olsun istiyoruz. Erzurumspor'un bu sene ligde kalması bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz ve ona göre de çalışıyoruz.