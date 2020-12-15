Erzurum’da şok karar!

Son olarak Gençlerbirliği'ne sahasında 1-0 kaybeden BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, istifa etti. Üneş, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'e istifasını verdi. Sekmen, Asbaşkan Ömer Düzgün'e görevi tevdi etti. 1 Mart'a kadar kongrelerin pandemi nedeniyle yasaklanmasıyla seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.