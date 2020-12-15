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’da şok karar!

Son olarak 'ne sahasında 1-0 kaybeden Erzurumspor'da Başkan , istifa etti.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Erzurum’da şok karar!

Son olarak 'ne sahasında 1-0 kaybeden Erzurumspor'da Başkan , istifa etti. Üneş, Onursal Başkan 'e istifasını verdi. Sekmen, Asbaşkan 'e görevi tevdi etti. 1 Mart'a kadar kongrelerin pandemi nedeniyle yasaklanmasıyla seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.

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