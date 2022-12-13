Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz'in gözü Jose Mourinho'da! Milli takım...

Portekiz'in gözü Jose Mourinho'da! Milli takım...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde Fas'a elenen Portekiz'de ortalık karıştı. Fernando Santos ile yola devam etmeyecek Portekiz, gündemine Jose Mourinho'yu aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:13
Portekiz'in gözü Jose Mourinho'da! Milli takım...

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Jose Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifini de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.

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