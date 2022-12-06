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Fas İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda Fas ile İspanya çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Fas ile İspanya arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 18:40
Fas İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada Fas ile İspanya son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele sonrasında çeyrek finale çıkacak takım merakla bekleniyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FAS - İSPANYA MAÇI İLK 11'LER

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

İspanya: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio

FAS - İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FAS İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fas ile İspanya arasındaki mücadele saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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