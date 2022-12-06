Fas İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada Fas ile İspanya son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele sonrasında çeyrek finale çıkacak takım merakla bekleniyor.
Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
FAS - İSPANYA MAÇI İLK 11'LER
Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri
İspanya: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio
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FAS İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fas ile İspanya arasındaki mücadele saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.