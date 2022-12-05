Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya - İsviçre maçı Adriano'nun evliliğini bitirdi! İşte o gelişme

Brezilya - İsviçre maçı Adriano'nun evliliğini bitirdi! İşte o gelişme

Bir dönem Avrupa futboluna damga vuran Brezilyalı eski golcü Adriano'nun evliliği, Brezilya İsviçre maçı nedeniyle son buldu. Adriano'nun evliliği sadece 24 gün sürdü. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:32
Brezilya - İsviçre maçı Adriano'nun evliliğini bitirdi! İşte o gelişme

Bir dönem Avrupa futboluna damga vuran ve film gibi hayat hikayesiyle dikkat çeken Adriano, şimdide düğünün üstünden bir ay geçmeden eşinden ayrıldı.

Brezilyalı efsane futbolcunun evliliği, Kasım ayında sevgilisi Micaela Mesquita ile evlendikten sadece 24 gün sonra hızlı bir şekilde sona erdi.

The Daily Star'ın haberine göre, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı oynadığı maçı izlemeye gittiğinde eski sevgililer arasında sinirler gerildi.

40 yaşındaki emekli forvet, arkadaşlarıyla birlikte maçı izlemek için Brezilya'nın güneyindeki Penha'ya gitti ve iki gün sonra geri dönerek Mesquita ile büyük bir tartışmaya neden oldu.

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