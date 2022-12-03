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Hollanda 3-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Hollanda ile ABD kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Hollanda çeyrek final biletini cebine koydu. Hollanda'ya turu getiren golleri Depay, Blind ve Dumfries kaydetti. ABD'nin tek golünü Haji Wright attı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 20:10
Hollanda 3-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

"Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

3. dakikada ABD önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Pulisic'in ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Noppert, sol diziyle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

10. dakikada Hollanda öne geçti. Kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

43. dakikada gelişen ABD atağında Weah'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta top, kaleci Noppert'ten döndü.

45+1. dakikada Hollanda, ikinci golü buldu. Ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Daley Blind, gol sevincini teknik direktör Louis van Gaal'ın yardımcılığını üstlenen babası Danny Blind ile kutladı.

Hollanda, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

61. dakikada Depay'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Turner meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada ABD farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

81. dakikada Hollanda üçüncü kez ağları havalandırdı. Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti.

Karşılaşmada bir gol ve 2 asiste imza atan Denzel Dumfries, Hollanda'nın çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi. 67. dakikada oyuna giren Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın attığı gol ise yeterli olmadı.

Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı.

Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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