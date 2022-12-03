Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin Avustralya maçı CANLI İZLE (Arjantin-Avustralya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

Arjantin Avustralya maçı CANLI İZLE (Arjantin-Avustralya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında C Grubu lideri Arjantin, D Grubu 2.'si Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Arjantin-Avustralya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:20
Arjantin Avustralya maçı CANLI İZLE (Arjantin-Avustralya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 6 puanla C Grubu'nu lider bitiren Arjantin ile D Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada kapatan Avustralya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

ARJANTİN AVUSTRALYA İLK 11'LER

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gomez.

Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.

👉 ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

ARJANTİN-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Avustralya arasında Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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