Arjantin Avustralya maçı CANLI İZLE (Arjantin-Avustralya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 6 puanla C Grubu'nu lider bitiren Arjantin ile D Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada kapatan Avustralya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
ARJANTİN AVUSTRALYA İLK 11'LER
Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gomez.
Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.
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ARJANTİN-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arjantin ile Avustralya arasında Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.