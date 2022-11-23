Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa'da Olivier Giroud Thierry Henry’i yakaladı

Fransa'da Olivier Giroud Thierry Henry’i yakaladı

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa'da 2 gol kaydden Olivier Giroud, milli formayla 51 gole ulaşarak Thierry Henry'nin milli takımdan en fazla gol atan futbolcu unvanına ortak oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:33
Fransa'da Olivier Giroud Thierry Henry’i yakaladı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası D Grubu ilk maçında kupanın son sahibi Fransa, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Avustralya'nın, 1-0 öne geçtiği müsabakada kazanan taraf 4-1'lik skorla Fransa oldu. Fransa'nın gollerini 27. dakikada Rabiot, 32 ve 71. dakikada Giroud ile 68. dakikada Mbappe kaydetti. Avustralya'nın tek golü ise 9. dakikada Goodwin'den geldi.

Olivier Giroud, attığı 2 gol ile Thierry Henry'nin 51 gol ile Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu unvanına ortak oldu. Henry, milli takım formasıyla çıktığı 123 mücadelede 51 gol atarken, Olivier Giroud ise 115 karşılaşmada bu sayıya ortak oldu.

DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’na yorum yağdı: Kusursuz güzellik ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü güzelliğiyle hayran bıraktı!
Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!
Cornelius kaçırdığı golle gündem oldu! 'Şaka gibi'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nda sıra Ronaldo'lu Portekiz'de
Lucas Hernandez kadrodan çıkartıldı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (23 Kasım)
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Elazığ isim listesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kings'ten üst üste 7. galibiyet Kings'ten üst üste 7. galibiyet 10:33
Joao Pedro için flaş iddia! Joao Pedro için flaş iddia! 09:51
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 09:50
Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! 09:44
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
Daha Eski
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam 09:04
Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! 09:21
Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... 09:26
Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... 09:32
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 09:40