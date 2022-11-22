İngiltere tam not aldı!

İngiliz gazetelerinden Daily Telegraph, "Aslanlar şahlandı", Times, "Genç aslanlar İran'ı parçaladı", Daily Mail ise "Altı gol, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke." manşetiyle farklı galibiyeti okurlarına duyurdu.

Gazeteler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi nedeniyle Dünya Kupası'na yansıyan ve İngiltere maçına damga vuran protestoları da manşetten verdi.

Metro gazetesi, İranlı futbolcuların milli marşlarını söylemeyerek protestolara destek vermesi için, İngiltere Futbol Federasyonunun sembolü aslanlarla oyuncuları özdeşleştirerek, "Aslanların cesareti" başlığını kullandı.

"İran için bir maçtan daha fazlası" yorumunu yapan Guardian ise dünkü karşılaşmadan üzerinde "kadın" yazan büyük bir İran bayrağının fotoğrafını paylaştı.