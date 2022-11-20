Haberler Dünya Kupası 2022 Benzema'dan sakatlık açıklaması! "Takımı düşünmek zorundayım"

Benzema'dan sakatlık açıklaması! "Takımı düşünmek zorundayım"

Real Madrid'de gösterdiği performansın ardından yılın futbolcusu seçilen Karim Benzema'nın Dünya Kupası performansı merakla bekleniyordu. Ancak turnuvanın başlamasına saatler kala antrenmanda sakatlanan Benzema'nın Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı. Yıldız golcüden de konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:41
Benzema'dan sakatlık açıklaması! "Takımı düşünmek zorundayım"

Real Madrid'de gösterdiği performansın ardından yılın futbolcusu seçilen Karim Benzema'nın Dünya Kupası performansı merakla bekleniyordu. Ancak turnuvanın başlamasına saatler kala antrenmanda sakatlanan Benzema'nın Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı. Yıldız golcüden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Benzema, "Hayatımda asla pes etmedim ancak takımımı düşünmek zorundayım. Bu yüzden Fransa'nın harika bir Dünya Kupası geçirmesi için yerimi bir başka futbolcuya bırakmam gerek.Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim." dedi.

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