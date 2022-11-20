Haberler Dünya Kupası 2022 Başkan Erdoğan açılış maçında

Başkan Erdoğan açılış maçında

FIFA 2022 Dünya Kupası bugün başlarken, çok özel konuklar da tarihi organizasyona tribünden tanıklık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Katar Emiri Şeyh Ali Sani'nin davetlisi olarak bugün Katar'a gidiyor.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Başkan Erdoğan açılış maçında

FIFA 2022 Dünya Kupası bugün başlarken, çok özel konuklar da tarihi organizasyona tribünden tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar Emiri Şeyh Ali Sani'nin davetlisi olarak bugün Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bu arada Türkiye, dünyanın en prestijli spor organizasyonunun güvenliğine katkıda bulunacak. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, organizasyon sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek verecek.

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