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FIFA eski Başkanı Sepp Blatter: Dünya Kupası'nı Katar'a vermek bir hataydı

1998'den 2015'e kadar FIFA Başkanlığı görevini yürüten Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesini bir hata olarak yorumladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:30
FIFA eski Başkanı Sepp Blatter: Dünya Kupası'nı Katar'a vermek bir hataydı

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter, Dünya Kupası'nı Katar'a vermenin bir "hata" olduğunu, çünkü devasa turnuvayı düzenlemek için "çok küçük" olduğunu iddia etti.

Bir yolsuzluk skandalı nedeniyle altı yıl futboldan men edilmeden önce 1998'den 2015'e kadar FIFA'nın başında bulunan Blatter, Temmuz ayında suçlamalardan aklandıktan sonra ilk röportajını verdi.

Blatter, Katar'a büyüklüğü nedeniyle ev sahipliği yapma onurunu vermenin bir hata olduğunu söyledi.

Blatter, İsviçre'deki Tages-Anzeiger'e verdiği demeçte, "2018 Dünya Kupası'nı Rusya'nın ve 2022'yi ABD'nin alması gerektiği konusunda gerçekten anlaşmıştık. Uzun süredir devam eden iki siyasi muhalif Dünya Kupası'na arka arkaya ev sahipliği yapmış olsaydı, bu bir barış jesti olurdu" dedi.

"Benim için açık: Katar bir hataydı. Seçim kötüydü"

Blatter, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin bir hata olduğunu ilk kez iddia etmiyor. 2014'te, "Evet, tabii ki bir hataydı ama insan hayatta birçok hata yapar. Katar'a ilişkin teknik rapor havanın çok sıcak olduğunu açıkça söyledi ancak yürütme komitesi – büyük bir çoğunlukla – Katar'da oynamaya karar verdi" demişti.

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