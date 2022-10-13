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2022 Dünya Kupası öncesi FIFA ödeme yapılacak rakamları açıkladı!

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FIFA, yapılacak ödemeleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:44
2022 Dünya Kupası öncesi FIFA ödeme yapılacak rakamları açıkladı!

Futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Dünya Kupası'nda kulüplere yapılacak ödemeler belli oldu.

FIFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, turnuva boyunca toplamda 209 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan kulüplerin turnuvaya göndereceği her bir oyuncu için günlük 10 bin dolar alacağı ifade edildi.

Ödemeler arttı
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'da FIFA, kulüplere her bir oyuncu için günlük 8 bin 350 dolar ödeme yapmıştı.

2018'deki turnuvaya 400 kulüpten oyuncu katılmış ve Manchester City 5 milyon dolarla turnuvaya oyuncu gönderen kulüpler arasında en çok gelir elde eden takım olmuştu.

2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Katar'ın düzenleyeceği 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvanın açılış maçı ise Katar ve Ekvador arasında oynanacak.

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