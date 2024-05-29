Haberler Dizi Haberleri Taş Kağıt Makas 13. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Taş Kağıt Makas 13. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 13. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taş Kağıt Makas 13. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 13. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 13. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Harun Yakar, Kadri Palaz'ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev'e giden Harun, Kadri'nin ve Emirkıranlar'ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanırlar. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.

Umut, Alev ve Harun'un da yardımıyla; bu savaştan galip çıkabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..."
G.Saray'dan yılın hamlesi! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 71. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE
Aldatmak 70. BÖLÜM İZLE
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Mayıs)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 MAYIS rakamları
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro 20:26
Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor 19:54
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." 19:38
Göztepe'den Messaoudi kararı! Göztepe'den Messaoudi kararı! 19:23
Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı 18:59
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 18:58
Daha Eski
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 18:53
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 18:50
A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü 18:46
Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu 18:40
Bayern'de Kompany dönemi! Bayern'de Kompany dönemi! 18:22
Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye 17:58