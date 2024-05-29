Taş Kağıt Makas 13. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 13. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 13. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden yargılama sürecinde Neşet'in bir anda ortaya çıkması, Umut'un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Harun Yakar, Kadri Palaz'ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev'e giden Harun, Kadri'nin ve Emirkıranlar'ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar'ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanırlar. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.

Umut, Alev ve Harun'un da yardımıyla; bu savaştan galip çıkabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI