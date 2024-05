📺Yargı 95. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 26 May─▒s Pazar g├╝n├╝ yeni ve 95. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 95. yeni b├Âl├╝m├╝...

Konteyn─▒rda bulunan kimli─či me├žhul bir ceset; cesedin ba┼č─▒nda Metin ve Eren…Ceylin'in do─čum g├╝n├╝n├╝ kutlamaya adliyeye gelen ─░nci ve Engin… Olay yerine ├ža─čr─▒lan; Ceylin'lerin yan─▒ndan sessizce ge├žen savc─▒ Ilgaz Kaya… Herkes olmas─▒ gerekti─či, hat─▒rland─▒─č─▒ gibi; fakat her ┼čey ba┼čka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, ayn─▒ cinayetin ┼č├╝phelisi! Bir cinayet etraf─▒nda, pek ├žok ailevi s─▒rr─▒n v├╝cuda getirdi─či bir ├žift; Ceylin ve Ilgaz! D├╝─č├╝mleri ├ž├Âze ├ž├Âze giderek s─▒k─▒la┼čan, g├Âr├╝nmez iplerle ba─čl─▒ bir a┼čk hikayesi… Yepyeni bir hayata ba┼člamak i├žin gittikleri ┼čehirde; kaderlerinden ka├žamayacaklar─▒n─▒n alt─▒n─▒ iyice ├žizercesine, bah├želerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet… Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesi┼čir mi hep? Her ┼čey ba┼člad─▒─č─▒ yerde biter mi? Yoksa her ┼čey zaten bitmek i├žin mi ba┼člar?

