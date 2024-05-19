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📺Yargı 94. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 94. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 94. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 94. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:50
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📺Yargı 94. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Mayıs Pazar günü yeni ve 94. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 94. yeni bölümü...

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YARGI 94. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ı bir an önce bulmak için tüm adliye ve emniyet; bütün birimleriyle seferber olmuştur. Herkes elindeki en ufak ipucuyu paylaşmakta, süratle dört bir koldan araştırmaya devam etmektedir. Tüm bu olanlardan habersiz Ilgaz ise kurtulmak için bir yol ararken kendisini dalgaların içerisinde bulur.

Ceylin bir yandan Ilgaz'ın yokluğuyla sınanırken öte yandan da aileyi bir arada tutmak zorunda, özellikle Mercan'a bir şey hissettirmemek durumundadır. Üstelik tüm bu uğraşı içerisinde Çınar'ın mahkeme günü gelmiştir ve Ceylin'den başka davaya girebilecek kimse yoktur. Ve artık herkes Ilgaz'ın yokluğundan haberdardır.

Yekta tehlikeli Bülent oyununda son vuruşunu yapmak, İclal ile olan geçmişinin hesabını kesmek üzeredir. Kendi kendine yaptığı planlar sekteye uğrayan Osman'a ise Merdan, kendi yöntemleriyle el uzatacaktır.

Birlikte pek çok badireden, belki azalarak ama hep daha da güçlenerek çıkan Ilgaz ve Ceylin, cevap vermesi zor bir soru ile baş başa kalır. İlişkilerimizi, yaşantımızı, bugünümüzü kopmaz iplerle birbirine bağlayan geçmiş; her zaman aynı katılığıyla orada öylece durur mu?

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