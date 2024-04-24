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Taş Kağıt Makas 8. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 8. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:50
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Taş Kağıt Makas 8. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 8. bölümü ile ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 8. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 8. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 8. BÖLÜM ÖZETİ

İçine düştüğü tuzaktan kurtulmanın yollarını arayan Umut, Alev'in de yardımıyla kendini aklayacak bir yola girmeyi başarır. Ama Harun Yakar ve Kadri Palaz'la da görülecek bir hesabı daha vardır. Rıza'nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar.

Alev'e karşı olan takıntısı günden güne artmaya başlayan Fecir, yaşadığı bir kırılmayla birlikte dibe doğru sürüklenir. Eski Fecir'in kalıntıları yeniden günyüzüne çıkar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar.

Harun Yakar, herkes için en doğru kararları verdiğini düşünürken; kendini büyük bir sınavın ortasında bulur. Üstelik bu sınav, Kadri abisinin hayatını yakından ilgilendirir.

Yıllar önce bir çocuk olarak karşısına çıkan Umut, şimdi rakip avukatı olacaktır. Tecrübe ve hafıza karşı karşıya gelir. Bu büyük kapışmadan kim galip çıkacaktır? Harun Yakar mı? Umut Tanrıkulu mu?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 8. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 8. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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