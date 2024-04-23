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Bahar 10. BÖLÜM İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 10. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 10. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 07:48
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Bahar 10. BÖLÜM İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 10. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir.Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

BAHAR 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

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