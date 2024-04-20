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📺TEŞKİLAT 104. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 104. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 104. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 104. yeni ve 21 Nisan Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:50
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📺TEŞKİLAT 104. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 21 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 104. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 104. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır. Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez. Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.

👉TEŞKİLAT 104. BÖLÜM İZLE

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