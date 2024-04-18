Haberler Dizi Haberleri KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 9. bölüm fragmanı izle sorguları yapıyor. Kül Masalı yeni bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 9. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz. Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

DİĞER
İşte Beşiktaş'ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...
Son dakika: Tokat'ta şiddetli deprem
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı
Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! Kartal'dan izin alıp...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakla Beni 24. BÖLÜM İZLE
SAKLA BENİ 25. BÖLÜM FRAGMANI
Tokat'ta şiddetli deprem!
BİLSEM SONUÇ SORGULA 2024 | MEB BİLSEM 1. aşama sınav sonuçları (1. 2. 3. sınıf)
TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Tavuklu çarşaf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor 17:24
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı 17:05
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 16:32
Kerem Baki'ye Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev! Kerem Baki'ye Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev! 15:47
Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta? Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta? 15:46
Arda Güler'den flaş transfer sözleri! Arda Güler'den flaş transfer sözleri! 15:42
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? 15:36
Nice - Lorient maçı ne zaman? Nice - Lorient maçı ne zaman? 15:31
Fırtına'da Kayserispor maçı hazırlıkları! Onuachu... Fırtına'da Kayserispor maçı hazırlıkları! Onuachu... 15:02
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı 14:44
1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı 14:39
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı 14:29