Kara Ağaç Destanı 8. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM FULL İZLE

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 8. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 8. bölüm linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Merdo'yu kurtarmak için son bir gayret gösterse de çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar. Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür. Bu mücadelede Ömer'în en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.

Celal Ağa, beşikte oğlunun isminin yazılı olduğunu gördükten sonra sırrı çözmek adına Asiye ve Naile'nin üzerine gider. Konakta ortaya çıkan karmaşa Ayten için bulunmaz fırsattır.

Asiye ile Raziye'nin çocuklarını ayırma planında beklenmedik bir gelişme olur. Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalmıştır.

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KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI