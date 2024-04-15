Bahar 9. BÖLÜM İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 9. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır.

Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.

Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

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