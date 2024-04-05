GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 134. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 134. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır.

Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI