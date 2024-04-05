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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 134. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

Gönül Dağı bu hafta 134. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 134. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:10
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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 134. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 134. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 134. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır.

Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 134. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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