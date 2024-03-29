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GÖNÜL DAĞI 134. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:40
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GÖNÜL DAĞI 134. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 134. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 133. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 134. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları depremle ilgili çalışma yapacakları uygun araziyi belirler. Arazi sahibi çalışma için izin vermez. Amcaoğulları adamı ikna edebilmek için ne yapacaktır?

Mihriban hastanede tedaviye başlar. Adile, bebeklere bakmak için yardıma gelir. Rıfat'ın borçları olduğunu öğrenen Adile, plan yapmak için hanımları toplar. Rıfat'ın borçları nasıl ödenecektir?

Mevsim'in eski nişanlısı kasabaya gelmiştir. Seyfettin bu duruma karşı ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 133. bölüm fragmanı izle

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