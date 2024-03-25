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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 63. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 23:49
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 63. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 63. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.

Behçet, paralarını ele geçirerek Cezayir'e ağır bir darbe vurduğunu düşünür. İkili bir kez daha karşı karşıya geldiğinde, Cezayir'in Behçet'e vereceği karşılık herkesi şaşırtır. Cezayir'in oğlunu kurtarmasının ardından Müfit, Erman'a meydan okuyarak masayı dağıtır. Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun ise olayların seyrini tamamen değiştirecek, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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