Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 19. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:30
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 19. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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