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ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 80. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 80. bölümü fragman detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:00
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 80. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kartal, Derya'dan aldığı güzel haberle geleceğe dair planlarını tamamen değiştirir. Ancak Derya'nın tereddütleri vardır. Sadık, Derya ile ilgili söylenilenler karşısında şok geçirir. Sevilay diğer taraftan Kartal ve Derya ilişkisini Özer'e de yetiştirir. Sevilay'ın bu adımı Derya'yı oğlundan ayırmakla burun buruna getirebilir. Derya ve Kartal ilişkisi üzerine babalarının tepkileri nasıl olacaktır? Sevilay amacına ulaşabilecek midir?

Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. Sadık'a oyun oynadığını düşünürler.

Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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