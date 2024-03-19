YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU RESİMLİ | Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | atv, yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Yaban Çiçekleri'nin yönetmenliğini Zeynep Günay yapıyıor. Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Büşra Pekin başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterler...
YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU
İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"
YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Akın Akınözü
Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.
Aslıhan Malbora
Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.
Büşra Pekin
Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸ aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.
Serhat Teoman
Gökhan Kuloğlu
İhsan'ın oğludur. Kasaba içindeki şehirlilerdendir. Yurtdışında okuyup kasabaya dönen; havalı, modern, esprili, eğlenceli, genç bir adamdır. Diğer yandan istediğini elde edemediği zaman karanlık tarafı su yüzüne çıkan, hırslı, takıntılı yönleri olan biridir.
Halil Babür
Kenan Ataman
Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.
Bige Önal
Behice Başgil
İstanbul'da tamamladığı avukatlık mesleğini kasabada sürdüren Behice; kaybetmekten ürken, öz değerini sevilmekte bulan, içten kırılgan, güvenilir, akıllı ve ılımlı biridir. Her zaman sakladığı bir gölge tarafı vardır.
Tilbe Saran
Nurten Ataman
Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. Güçlüdür, soğukkanlı, yardımsever ve sorun çözücüdür. Evlatlarını korumak için her tür sıkıntıyı üstlenir.
Arif Pişkin
İhsan Kuloğlu
İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz. Konuşmaya başladığında sıcacık, güler yüzlüdür. Ama kendi çıkarı söz konusu olduğunda taş kalpli birine dönüşebilir. En büyük korkusu zayıf düşmek, yalnız kalmaktır.