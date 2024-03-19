YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU RESİMLİ | Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | atv, yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Yaban Çiçekleri'nin yönetmenliğini Zeynep Günay yapıyıor. Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Büşra Pekin başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterler...

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Akın Akınözü

Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora

Ela Ataman

Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

Büşra Pekin

Berna Ataman

Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸ aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.

Serhat Teoman

Gökhan Kuloğlu

İhsan'ın oğludur. Kasaba içindeki şehirlilerdendir. Yurtdışında okuyup kasabaya dönen; havalı, modern, esprili, eğlenceli, genç bir adamdır. Diğer yandan istediğini elde edemediği zaman karanlık tarafı su yüzüne çıkan, hırslı, takıntılı yönleri olan biridir.

Halil Babür

Kenan Ataman

Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.

Bige Önal

Behice Başgil

İstanbul'da tamamladığı avukatlık mesleğini kasabada sürdüren Behice; kaybetmekten ürken, öz değerini sevilmekte bulan, içten kırılgan, güvenilir, akıllı ve ılımlı biridir. Her zaman sakladığı bir gölge tarafı vardır.

Tilbe Saran

Nurten Ataman

Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. Güçlüdür, soğukkanlı, yardımsever ve sorun çözücüdür. Evlatlarını korumak için her tür sıkıntıyı üstlenir.

Arif Pişkin

İhsan Kuloğlu

İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz. Konuşmaya başladığında sıcacık, güler yüzlüdür. Ama kendi çıkarı söz konusu olduğunda taş kalpli birine dönüşebilir. En büyük korkusu zayıf düşmek, yalnız kalmaktır.