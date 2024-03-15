GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 131. bölüm full izle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 131. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma, balayı için İstanbul'a gider. Balayı sırasında ikili neler yaşayacaktır?

Elif aşerdiğini Kenan'a söyler. Bu sefer kolay yerden geldi diye sevinen Kenan amcaoğullarının yardımıyla ne yapacaktır?

Filiz ve Erkan, mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İrem ve Çetin ile karşılaşan ikili ne yapacaktır?

Selami, Ramazan ayı için organizasyon sorumlusu olur. Gedelli Kasabası'nda Ramazan şenlikleri devam ederken neler yaşanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI