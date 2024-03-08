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Kara Ağaç Destanı 3. BÖLÜM İZLE - Kara Ağaç Destanı son bölüm izle - TRT 1 Kara Ağaç Destanı izle

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 3. bölüm izle aramaları hız kazanırken 3. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 01:40
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Kara Ağaç Destanı 3. BÖLÜM İZLE - Kara Ağaç Destanı son bölüm izle - TRT 1 Kara Ağaç Destanı izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 3. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 3. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta bütün dengeler altüst olur. Latif Bey, yaptığı hamleyle Celal Ağa'yı zor bir durumun içine sokar. Çıkmaza giren Ömer'e, gördüğü bir rüya yol gösterir. O yolun sonunda karşısında Sultan'ı bulur. Sultan, bir yandan Osman Ağa ile ilgili açığa çıkan sırrın ağırlığıyla savaşırken diğer yandan ise barajla ilgili kararını vermek üzere vicdanıyla baş başadır. Kara Ağaç, ya huzur bulacak ya da kavga, herkesi içine alarak büyük bir yangına dönüşecektir.

KARA AĞAÇ DESTANI 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım
  • Meltem Akçöl
  • Olgun Şimşek
  • Özlem Conker
  • Arman Uslu
  • Merih Öztürk

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