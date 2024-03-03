📺TEŞKİLAT 98. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 3 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 98. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 98. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in aniden karşısına çıkan gizemli kişi ona kaderiyle ve alması gereken emanetle ilgili sırlar verir.

Neslihan ve Kambur'un karşılaşması an meselesidir. Bu durum Neslihan için olduğu kadar Kambur için de tehlikelidir.

Ömer ve Neslihan 'Kötü Komşu' operasyonuna devam ederler. Nedim onlara şüpheli yaklaşsa da Ömer'in profesyonelliği bu şüpheleri yatıştırır.

Ekip, Ömer'in liderliğinde Kambur ve Nedimlerin hamlelerini öğrenerek Şirket'in amacını deşifre eder ve harekete geçerler.

👉TEŞKİLAT 98. BÖLÜM İZLE

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