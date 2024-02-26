Haberler Dizi Haberleri Senden Önce 3. bölüm izle FULL | Kanal D Senden Önce dizisi SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Senden Önce 3. bölüm izle FULL | Kanal D Senden Önce dizisi SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Senden Önce tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Senden Önce dizisi Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Senden Önce 3. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Senden Önce 3. bölüm izle FULL | Kanal D Senden Önce dizisi SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 3. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Dizinin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İzleyiciler Senden Önce 3. bölüm izle Kanal D Senden Önce dizisi son bölüm tek parça aramaları yapıyor. İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM ÖZET

Merve, Kaan'ın uzun süredir dilinden düşürmediği gizemli emlakçısının Sahra olduğunu görmüştür. Hakan'ın da Sahra'yı gördüğünden emin olduğunda, ona bu kadını hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Sahra'yla Hakan arasında yaşanan küçük kaçamak canını iyice yakmaya başlamıştır artık kadının. Sahra'yla kurdukları plan dahilinde hareket eden Merve, bu defa o plan yüzünden derin bir acı çekmektedir.

Geçmişte birlikte erkekleri dolandıran iki arkadaş, bu kez duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Sahra, Merve'ye planlarına sadık kalmadığı için kızarken, kendi intikam planını gerçekleştirmek için yaklaştığı Kaan'a mı gönlünü kaptıracak mı?

İki kadının ihtiras savaşından barış kararı çıkar. Ancak Merve yine de temkinlidir Sahra'ya karşı. Eğer duygularında gerçekten samimiyse ona destek olacaktır. Merve, Sahra ile Kaan'ı yemeğe davet ederek aralarındaki soğuk savaşa son vermek ister. Ancak Hakan'ın da davet edildiği yemekte beklenmedik bir misafir tüm dengeleri alt üst eder.

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz (Hakan)

Sinem Ünsal (Merve)

Nilperi Şahinkaya (Sahra)

Tansel Öngel (Kaan)

Uğur Uzunel (Ömer)

Uğur Biçer(Serdar)

Altan Erkekli (Derman)

Timur Ölkebaş (Tahsin)

Nalan Kuruçim (Semiha)

Işıl Dayıoğlu (Adalet)

Lidya Atlik (Şule)

Taha Ünal (Emir)

Elif Baysal (Makbule)

Ahmet Fuat Onan (Nahit)

DİĞER
Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan'ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'ın golü VAR'dan verildi!
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmed: Fetihler Sultanı İLK BÖLÜM izle FULL
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm fragmanı izle
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Şubat)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Park'ta 2. defa penaltı kararı! RAMS Park'ta 2. defa penaltı kararı! 21:28
Toroğlu'dan flaş yorum! "G.Saray..." Toroğlu'dan flaş yorum! "G.Saray..." 21:10
G.Saray'ın golü VAR'dan verildi! G.Saray'ın golü VAR'dan verildi! 20:55
Galatasaray'ın golü faule takıldı! Galatasaray'ın golü faule takıldı! 20:42
Kerem'den Icardi sevinci! Kerem'den Icardi sevinci! 20:34
Galatasaray tribünlernden dikkat çeken pankart! Galatasaray tribünlernden dikkat çeken pankart! 20:22
Daha Eski
Galatasaray penaltı kazandı! Galatasaray penaltı kazandı! 20:15
"Montajsa neden ceza aldı?" "Montajsa neden ceza aldı?" 19:52
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! 19:29
Okan Buruk: Icardi'ye verilen ceza... Okan Buruk: Icardi'ye verilen ceza... 19:28
F.Bahçe'nin Ankara kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Ankara kafilesi belli oldu! 19:11
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş sözler! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş sözler! 18:56