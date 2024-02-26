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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 15. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 21:50
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 15. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 15. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Avram kurduğu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregor ise Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir.

Avram, Selahaddin'in yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar'ın yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına Zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdud vardır. Melik Mevdud obayı basmak için direnen Gregor'a bir teklif sunar. Haçlılar ve Zengiler arasında bir barış antlaşması olacak ve karşılığında Selahaddin'in obası kalkacaktır!

Yaşanan olaylardan haberdar olan Sultan Nureddin hem devletini hem de Selahaddin'in obasındakileri düşünerek Mevdud'un Gregor ile anlaşma fikrine sıcak bakar. Gregor ve Avram ile aralarında anlaşma imzalayacaklarken Selahaddin bir fırtına gibi gelir. Bu anlaşma asla olmayacaktır! Selahaddin'in hamlesine öfkelenen Sultan Nureddin, onu kesin bir dille uyarır. Devletine veyahut obadakilere bir zarar geldiği takdirde obayı kendi elleriyle kaldıracaktır.

Selahaddin Avram'ın gerçek yüzünü ve niyetini açığa çıkarmak isterken, Avram'ın müttefiklerinden bile gizlediği, Kutsal Yahudi Krallığı için çok önemli olan bir bilgiye ulaşır ve harekete geçer.

Selahaddin, bu tehlikeli yolculukta Avram'ın kurduğu ölüm dolu tuzakları aşabilecek midir? Selahaddin'in bin bir zorlukla kurduğu obasını hangi ölümcül tehlikeler beklemektedir? Bir tarafta Selahaddin'in ısrarı diğer tarafta Mevdud'un kışkırtmaları ve Karategin'in başına buyruk hamleleri karşısında iyice öfkelenen Sultan Nureddin ile İsmet kalıcı birliği sağlamak için hangi büyük adımı atacaklardır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 15. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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