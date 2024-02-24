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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 75. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 75. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Şubat Cumartesi günü yayınlanan 75. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:30
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 75. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan oğlunu bulmuşken tekrar kaybetmekle karşı karşıya kalır. Öldüğünü sandığı oğlunu yaşatmaya çalışır, diğer taraftan Rüçhan başından geçenleri Somer'e günah çıkarırcasına anlatsa da Somer bu durumu kabullenebilecek midir? Derya'nın ise, Kartal için olan endişesi Somer'i ve Türkan'ı iyice işkillendirmeye başlar.

Adnan yaşananlardan sonra sırra kadem basmış gibi görünse de Müjgan'ın yanına gidip tehdit altında saklanmayı planlıyorken Müjgan'ı zor durumda bırakacaktır. Ardından tekrar Kartal'ın kapısını çaldığında Rüçhan'la karşı karşıya kalan Adnan Rüçhan'ı evlatlarıyla sınamaya devam edecektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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