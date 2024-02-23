📺Yalı Çapkını 59. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 59. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 59. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir. Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yapar. Babasının baskılarına isyan eden Seyran, Kazım'ın onun için hazırladığı sürprizle şaşkınlığa uğrar. Orhan'ın hapisten kurtulmasını isteyen Seyran, bu meseleyi çözebilmek için kalbinin sesini susturmayı göze alırken, onunla yeni bir başlangıç hayali kuran Ferit, şok olacağı bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM İZLE 🎬

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