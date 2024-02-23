Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 44. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 44. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 44. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 02:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 44. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 44. bölüm 23 Şubat Cuma günü yayınlandı Diziseverler, 44. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 44. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM KONUSU

Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır. Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır.

Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir. Gülayşe ve Barbar'ın duası kabul olacak mı?

Ateş Kuşları dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şoke oldu
CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e
Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un!
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara Ağaç Destanı ilk bölüm izle
Yalı Çapkını 59. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Şubat rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen kazanmaya devam ediyor! Leverkusen kazanmaya devam ediyor! 00:55
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:00
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 22:52
Altay 5 maç sonra kazandı! Altay 5 maç sonra kazandı! 21:57
Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! 21:53
F.Bahçe K.Paşa'ya odaklandı! F.Bahçe K.Paşa'ya odaklandı! 21:07
Daha Eski
F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! 20:17
TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! 20:14
Tadic'ten Galatasaray itirafı! Tadic'ten Galatasaray itirafı! 20:09
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... 19:45
Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! 18:56
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! 18:47