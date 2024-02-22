Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 44. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 44. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 44. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺 ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 44. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 44. bölüm 23 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 44. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 44. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 44. BÖLÜM KONUSU

Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır. Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır.

Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir. Gülayşe ve Barbar'ın duası kabul olacak mı?

Ateş Kuşları dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

DİĞER
SPARTA PRAG- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI || Exxen ekranıyla Sparta Prag GS maçı CANLI İZLE BURADA
MHP'den AYM'ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmıyor... "Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj"
Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"
G.Saray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını 59. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Sandık Kokusu 12. BÖLÜM FRAGMANI
💥Süper Loto çekildi! (22 Şubat)
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | MSÜ sınav yerleri belli oldu - GİRİŞ BELGESİ indir
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı açıklandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kjaer'in menajerinden flaş F.Bahçe itirafı! Kjaer'in menajerinden flaş F.Bahçe itirafı! 21:21
PFDK'dan dört büyükler için flaş kararlar! PFDK'dan dört büyükler için flaş kararlar! 20:41
Takım otobüsüne bombalı saldırı! Takım otobüsüne bombalı saldırı! 18:32
Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir" Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir" 18:06
İşte Türkiye'nin sıralaması! İşte Türkiye'nin sıralaması! 18:00
G.Saray'ın S. Prag maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın S. Prag maçı 11'i belli oldu! 17:39
Daha Eski
Kroos'tan sürpriz milli takım kararı! Kroos'tan sürpriz milli takım kararı! 17:27
F.Bahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! 16:52
Joe Hart'tan emeklilik kararı! Joe Hart'tan emeklilik kararı! 16:47
Trabzonspor'da A. Demir maçı hazırlıkları Trabzonspor'da A. Demir maçı hazırlıkları 16:32
G.Saray'da dev operasyon! 6 yıldız... G.Saray'da dev operasyon! 6 yıldız... 16:23
Hakan'dan transfer açıklaması! "Teklif aldım ama..." Hakan'dan transfer açıklaması! "Teklif aldım ama..." 15:28