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SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Senden Önce dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Senden Önce tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Senden Önce dizisi Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Senden Önce 3. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 22:10
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SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Senden Önce dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 2. bölümü ile izleyici karşısına geçti. Dizinin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İzleyiciler Senden Önce 3. bölüm fragmanı izle Kanal D Senden Önce dizisi 3. bölüm aramaları yapıyor. İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENDEN ÖNCE SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Merve ve Sahra, yıllarca erkekleri dolandırarak iş birliği yapmıştır. Ancak Merve'nin, Hakan'a aşık olmasıyla birlikte işler tersine dönmüştür. Planları Ankara'daki otelde Sahra'nın Hakan'ı baştan çıkarması, sonrasında da Merve ve Hakan'ın boşanmasıdır. Merve plana sadık kalamamış, kocasını kaybetmemek için otele gelip, oyunu bozmuştur. Sahra'yı karşısına almasıyla birlikte de büyük bir savaşın fitilini ateşlemiş olur. Merve, en büyük korkusu olan, her şeyden çok sevdiği Hakan'ı kaybetme tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Hakan, Sahra ile geçirdiği gecenin izlerinden kurtulmaya çalışırken, Merve geçmişinin karanlık gölgelerinden sıyrılmaya çabalar. Ancak Sahra'nın beklenmedik hamlesi her şeyi altüst eder.

Hakan ve Merve, birbirlerinden habersiz bir şekilde Sahra'dan kurtulma planları yaparken, intikam hırsıyla yanıp tutuşan Sahra, hayatlarına çok başka bir yoldan dahil olur. Hakan, Merve, Sahra, Kaan ve Ömer'in birbirlerine yalanlarla dolanan hayatları, gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve'yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra'yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.

Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.

Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve "senden kalanları temizlemek benim işim" der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz (Hakan)

Sinem Ünsal (Merve)

Nilperi Şahinkaya (Sahra)

Tansel Öngel (Kaan)

Uğur Uzunel (Ömer)

Uğur Biçer(Serdar)

Altan Erkekli (Derman)

Timur Ölkebaş (Tahsin)

Nalan Kuruçim (Semiha)

Işıl Dayıoğlu (Adalet)

Lidya Atlik (Şule)

Taha Ünal (Emir)

Elif Baysal (Makbule)

Ahmet Fuat Onan (Nahit)

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