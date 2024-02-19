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Senden Önce 2. bölüm izle FULL | Kanal D Senden Önce dizisi SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizis Senden Önce tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Senden Önce dizisi Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Senden Önce 2. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:40
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Senden Önce 2. bölüm izle FULL | Kanal D Senden Önce dizisi SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 2. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Dizinin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İzleyiciler Senden Önce 2. bölüm izle Kanal D Senden Önce dizisi son bölüm tek parça aramaları yapıyor. İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve'yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra'yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.

Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.

Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve "senden kalanları temizlemek benim işim" der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz (Hakan)

Sinem Ünsal (Merve)

Nilperi Şahinkaya (Sahra)

Tansel Öngel (Kaan)

Uğur Uzunel (Ömer)

Uğur Biçer(Serdar)

Altan Erkekli (Derman)

Timur Ölkebaş (Tahsin)

Nalan Kuruçim (Semiha)

Işıl Dayıoğlu (Adalet)

Lidya Atlik (Şule)

Taha Ünal (Emir)

Elif Baysal (Makbule)

Ahmet Fuat Onan (Nahit)

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