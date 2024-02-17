Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 74. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Şubat Cumartesi günü yayınlanan 74. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 02:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 74. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer babasının çıkış biletini elinde tutarken, Adnan günahlarının bedelini ödemekle karşı karşıya gelmiştir, olağan bütün öfkesiyle hamle yapmaktan vazgeçmez. Rüçhan ve Somer, Adnan'ın türlü oyunlarıyla Özer'i kaybetmekle burun buruna gelirler. Diğer taraftan ise Somer'in ailesini kurtarmak için attığı adımlar, Türkan'ı yeni ev konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

Rüçhan oğluna adım adım yaklaşırken, Kartal hiç yaşamadığı, yaşamak istediği duygularına mı yenilecek Adnan kaybetmek istemediği oğlu Kartal'ı, Rüçhan'dan uzak tutabilecek mi?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde fena! Değişimi dudak uçuklatan Birsu Demir'den cesur pozlar!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
İsmail Kartal: İki takım da delikanlı gibi oynadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kardeşlerim yeni bölüm izle
Gönül Dağı son bölüm izle!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (17 Şubat)
ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Şubat Cumartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmandan 3 puanla döndü! PSG deplasmandan 3 puanla döndü! 01:06
Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! 00:37
Terim'li Panathinaikos fırsat tepti! Terim'li Panathinaikos fırsat tepti! 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:56
Toroğlu yorumladı! Golden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı! Golden önce faul var mı? 23:16
Lewandowski Barça'ya 3 puanı getirdi! Lewandowski Barça'ya 3 puanı getirdi! 23:12
Daha Eski
Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri! "Anlamak mümkün değil" Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri! "Anlamak mümkün değil" 23:02
M. City ile Chelsea yenişemedi! M. City ile Chelsea yenişemedi! 22:27
Şanlıurfaspor Kocaelispor'u Paixao ile yıktı! Şanlıurfaspor Kocaelispor'u Paixao ile yıktı! 22:10
Kenan'lı Juventus deplasmanda takıldı! Kenan'lı Juventus deplasmanda takıldı! 22:04
F.Bahçe seriyi 15 maça çıkardı! F.Bahçe seriyi 15 maça çıkardı! 21:55
İsmail Kartal: İki takım da delikanlı gibi oynadı! İsmail Kartal: İki takım da delikanlı gibi oynadı! 21:39