Haberler Dizi Haberleri SAFİR SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 24. yeni bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 24. yeni bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 12 Şubat Pazartesi günü 24. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 23:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAFİR SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 24. yeni bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 24. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 23. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 12 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 24. bölüm bilgileri...

SAFİR 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 24. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

SAFİR 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer 44. Bölüm fragmanı izle
📺Ömer 43. yeni bölüm İZLE FULL
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Şubat)
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek! Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek! 22:25
Joe Worrall: Beşiktaş bu maçları kazanmalı! Joe Worrall: Beşiktaş bu maçları kazanmalı! 22:15
Necip Uysal: Berabere kaldığımız için üzgünüz Necip Uysal: Berabere kaldığımız için üzgünüz 22:13
Amartey: Bu durumu kabullenmemiz gerekiyor Amartey: Bu durumu kabullenmemiz gerekiyor 22:11
Eyüpspor 3 puanı tek golle aldı! Eyüpspor 3 puanı tek golle aldı! 22:07
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
Daha Eski
Samsunspor evinde nefes aldı! Samsunspor evinde nefes aldı! 21:55
Beşiktaş'a Kayserispor engeli! Beşiktaş'a Kayserispor engeli! 21:51
G.Saray'a 4 isimden müjdeli haber! G.Saray'a 4 isimden müjdeli haber! 21:17
Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! 20:31
Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık 20:31
Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! 20:23