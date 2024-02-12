SAFİR SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 24. yeni bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 24. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 23. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 12 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 24. bölüm bilgileri...

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Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

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