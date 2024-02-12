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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 13. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 22:00
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 13. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin'in büyük çabaları sonucunda Askalan fethedilmiş, Gabriel ise Askalan ortasında bizzat Selahaddin tarafından idam edilmiştir. Bu anlara hasta yatağından kalkarak şahitlik eden Sultan Nureddin ise, Askalan surlarına Zengi sancaklarının asılışını kıvançla seyretmiştir.

Askalan'ın yönetimi Sultan Nureddin'in emriyle Selahaddin ve Süreyya'ya verilir. Selahaddin, bundan böyle "Emir Selahaddin" unvanıyla Zengiler için yeni fetihlerin kapısını açacaktır. Ancak beklenmedik bir felaket Gazze semalarından göğe yükselir.

Devletleri ve orduları parasıyla yönetecek kadar zengin bir Yahudi olan Avram, daha önce görülmemiş büyüklükte bir haçlı ordusuyla yeni bir haçlı seferi başlatır ve Gazze'de Müslümanları katletmeye girişir. Büyük kıyımı önceden sezen Selahaddin, Gazze'deki mazlumları kurtarmak için harekete geçerken, savaşçılığıyla diyara nam salmış "Musul Kaplanı" lakaplı Melik Mevdud, Askalan'a gelir ve Selahaddin ile Nureddin'in tüm planları alt üst olur.

Mevdud'un beklenmedik gelişiyle birlikte saltanatı tehlikeye giren Sultan Nureddin, devletin birliğini sağlamak için hangi yolu izleyecektir? Hırsı ve keskin zekasıyla iş gören Yahudi Avram, Selahaddin'in tehdidini sona erdirmek için hangi şeytani planı hayata geçirecektir? Bir yanda gözünü kan bürümüş Avram, diğer yanda devletin yaşadığı tüm acziyetleri Selahaddin'e mal eden Mevdud arasında kalan Selahaddin bir başına emellerine ulaşabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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