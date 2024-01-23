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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 71. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Ocak Salı günü yayınlanan 71. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 01:00
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 71. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüçhan Adnan'dan duyduklarının etkisindeyken, Somer gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemiyordu…Belki de Kartal ve Adnan'ın yakınlığını annesine kalkan olarak kullanmayı düşünürken. Türkan'ın bütün bu olanlar içine sinmezken, gerçeği Rüçhan'ın öğrenmesi gerektiğini savunuyordu. Adnan ise Kartal'ın artık bu sırra yaklaştığının iyice farkındadır, yalanlarıyla Kartal'ı mevzulardan uzak tutmaya çalışır. Serdar ve Dönüş cephesinde ise yeni adımlar atılırken, Uzay yine hinlikler peşinde annesini oyuna getirmeye çalışır. Türkan'ın çocuklara yaptığı sürprizle Korman ailesinin biraz daha yüzü gülmüşken tekrar talihsizlikler peşlerini bırakmayacaktır. Kartal şüphelerinin peşindeyken, Somer bildiği gerçekleri daha ne kadar saklayacak? Kartal duyduğu gerçeklerle nasıl başa çıkacaktır?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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