AİLE 29. BÖLÜM FULL İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin'e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman'la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan'ın riskli bir hamilelik geçiren Devin'i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı! Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar. Ferman ise Aslan ve Babür'ü birbirine kırdıracaktır. Bedri'nin iki gün sonra evleneceğini öğrenen Babür, Bedri'ye büyük bir hamle yapar. Bu hamle, her şeyin fitilini ateşleyecektir. Tüm aile üyeleri birbirinden habersiz kendi planlarını işletirken Cihan, Ferman'ı yakalamayı başarır. Şimdi Aslan'la birlikte Ferman'ı konuşturmaları gerekmektedir. Ancak işleri hiç de kolay değildir. Sürpriz bir isim, Ferman'ı konuşturma yolculuğunda anahtar rol oynayacaktır. Ve büyük gün sonunda gelip çatar. Bedri ve Yağmur görkemli bir düğünle marinada dünya evine girerken Ferman, yarım kalan işini tamamlamak üzere harekete geçer. Acaba "Soykan Düğünü Laneti" bir kez daha baş gösterecek midir?

